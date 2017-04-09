雲林家扶萬紫千紅 推蝴蝶蘭認捐助學

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雲林家扶中心今天花團錦簇、萬紫千紅，推出上千盆蝴蝶蘭義賣，每盆才新台幣50元，希望民眾多多認購帶回家，幫助家扶學子籌措助學金。

雲林家扶中心宛如蝴蝶蘭花坊，嫣紅、粉紫、雪白、鵝黃的花團錦簇，來自台南將軍區一對退休夫婦種植捐贈，希望能幫助經濟弱勢學子。

這些爭奇鬥艷的蝴蝶蘭，在袖珍型花盆裡更顯嬌美，家扶社工還教導前來購買民眾，換用陶瓷杯子放在書桌、小茶几，顯得非常雅致。

讓家扶中心人員感動的是，有一名老伯伯，走進來挑了一盆喜愛的雪白蝴蝶蘭，然後將新台幣千元大鈔放進捐款箱，只說一句「歡喜就好」，高興地捧著花兒回家。

雲林家扶中心特別感謝台南市將軍區蘭花育種吳福順與郭姮娥伉儷的捐贈，幫助家扶學子募集助學金，千盆蝴蝶蘭綻放的馨香與亮彩，增添學子無限新希望。1060409

(中央社)