太陽花攻占行政院案 北院10日宣判

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3年前發生的太陽花學運之「三二三攻占行政院」案，黑色島國青年陣線總召集人魏揚等21人，被控涉犯妨害公務等罪；台北地方法院多次開庭審理後，訂於明天下午2時30分宣判。

發生在民國103年3月間的反服貿抗爭（太陽花學運）運動，共衍生出「三一八占領立法院」、「三二三攻占行政院」、「四一一路過中正一分局」等3案。

「三二三攻占行政院」案，源於魏揚與黑島青陣線部分成員，夥同其他佔領立法院的學運社團人員，以主張政府應「退回服貿協議」等訴求，於民國103年3月23日晚上7時左右，號召民眾在行政院周邊拒馬上鋪起棉被，爬入行政院，並在正門前廣場進行靜坐抗議等行為。

也有大批民眾與學生，闖進行政院政務委員陳希舜辦公室與行政院電器室，自由台灣黨主席蔡丁貴等人，在行政院院區後側接待室外牆架設鋁梯，攀登鋁梯進入接待室2樓，當時有在場人士與員警發生拉扯等狀況。

同年3月24日，警方於凌晨展開強制驅離行動，過程中發生多次肢體衝突多人掛彩；警方也沿街廣播要抗議群眾離開，並開動鎮暴水車，以水柱驅離民眾，在清晨5、6時將行政院周邊道路清空。

案件審理部分，「三二三攻占行政院」案，北院訂於4月10日下午2時30分宣判。

「三一八占領立法院」案，北院審理後認為，學生運動領袖林飛帆與陳為廷、立委黃國昌等22人的行為，符合「公民不服從」概念7要件等，在3月31日對全數被告做出無罪宣判，全案可上訴。

另，「四一一路過中正一分局」案，北院認定洪崇晏觸犯集會遊行法第30條的侮辱罪，於去年12月30日做出宣判，判處洪拘役55天；其他被告蕭年呈、陶漢與撒丰安．瓦林及那等3人，分別觸犯妨害公務罪、侮辱公務員罪，判處拘役80天、30天與40天，都可易科罰金。案件經上訴，目前在台灣高等法院審理中。1060409

(中央社)