東協好聲音登場 打造多元友善城市
第2屆東協好聲音才藝競賽今天在台中東協廣場登場，台中市長林佳龍表示，盼東協廣場每週舉辦特色活動，配合綠川整治年底完工，吸引國際觀光人潮，打造台中多元文化友善城市。
第2屆東協好聲音才藝競賽在東協廣場盛大舉辦，許多移工及新住民穿著東南亞特色服飾，展現多國語言歌聲及精彩舞蹈；現場舉辦義診，關心新住民與移工健康。
台中市勞工局結合泰緬潑水節與浴佛節元素，由林佳龍及現場來賓一同向東協廣場灑水、為莊嚴佛像沐浴淨身，象徵洗去過去的不順，嶄新出發。
林佳龍指出，東協廣場人氣近年來越來越旺，幾乎每週都有精彩活動，才藝競賽讓新住民與國際移工們，盡情地在舞台上展現歌唱才華與特色舞蹈。
台中市政府在東協廣場3樓設置「國際移工生活照顧服務中心」、「東協廣場溝通互動平台」、「東協四國駐台辦事處巡迴服務中心」等單位，為移工朋友提供貼心服務，解決移工與新住民在台灣生活碰到的諸多難題。
台中市勞工局表示，今年的東協好聲音活動除持續舉辦才藝競賽外，更邀請慈濟中區人醫會專業醫護人員，為移工及新住民朋友提供免費義診服務，關注移工朋友身體健康。1060409
(中央社)
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