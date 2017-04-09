關穎曬凸肚報喜 懷第二胎男娃！

關穎2013年和朱志威結婚，生下一女C.C.。（圖／中時資料照）

關穎曬度假照，報喜懷第二胎。（圖／取材自關穎IG）

藝人關穎2013年和老公朱志威結婚，前年5月產下愛女「C.C.」後，即減少公開活動，把生活重心放在家庭，近日一家三口開心到夏威夷度假，她今（9日）下午在IG貼出凸肚照，宣布懷二胎的喜訊，受到大批祝福。

關穎今在IG上傳他們一家在夏威夷度假的照片，寫下：「A whole new line up～（展開全新的生活）」，只見她身穿米色蕾絲背心搭配短褲，除了一雙筆直美腿吸睛外，明顯凸起的肚子也十分搶鏡，而老公雙手輕撫著她的肚子，至於女兒C.C.則在一旁騎腳踏車，搭配藍天白雲和椰子樹的美景，畫面十分唯美溫馨。

另外，C.C.騎著粉紅色腳踏車，一旁放著另一台藍色的，似乎暗示著二寶性別為男生，而據《蘋果日報》指出，關穎二胎確實是男寶寶，預產期將在6月中下旬，喜訊一公開，網友紛紛湧入道恭喜。

(中時電子報)