余苑綺抗癌成功譜姊弟戀！認已帶小4歲男友見爸媽
「歌壇長青樹」余天近幾年家裡不平靜，家人健康狀況頻亮紅燈，尤其二女兒余苑綺的狀況讓眾人擔心不已，她2014年被診斷出罹患直腸癌，且達第三期，而她2年來堅強挺過12次化療，終於抗癌成功，目前已恢復健康，而身體OK之後，余苑綺桃花運也跟著上升，今被拍到和一名年輕男子一同出席教會活動，認了戀愛ing。
據《ETtoday》報導，今(4/9)余苑綺和一家人預定到教會參加受洗活動，她比爸爸稍晚到現場，身旁帶著一名穿迷彩外套的男子，她被訪問時先是愣住，後來坦率認了身旁就是新歡無誤，「對啊他是我男友，交往半年了」，透露男方小她4歲，但沒多介紹男友的職業，只說是打羽球時認識的。
當男友被問到喜歡余苑綺哪一點時，她開玩笑搶答：「可愛大方又美麗！」，心情相當不錯，而由於之前余天夫婦曾對她的前任頗有微詞，不知對女兒的新對象有沒有意見，余苑綺表示：「都見過了，應該就是沒有意見吧！」，且當天余家大家長也在教會，等同跟男方出現在同一場合，顯然是已經認同，至少沒有太多意見。
(中時電子報)
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