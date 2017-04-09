半套色情羅生門 女替母PO臉書喊冤
高巿警鳳山分局忠孝所7日凌晨持搜索票在轄區中山西路美容名店查緝色情，當場在房內逮獲男客裸露生殖器，50歲黃姓女負責人見狀將對方內褲拉上。黃婦女兒事後PO臉書質疑警方釣魚，警方則指店家今年起已被檢舉10件，店內並有臨檢燈、暗鎖等違規設施，取締均依法執行。
黃婦並向媒體爆料指她去年初接手美容名店，都是純推拿及按摩，1小時600元，不曾從事色情。當天被查獲時，男客在按摩一半，兩度自己拉下內褲，第一次她幫對方拉上，第二次警方就上門，現場未扣得證物。
鳳山警分局則強調，男客對於兩人從事半套性交易坦承不諱，依過去查緝實務，女方幾乎都不會承認，但現場店內外均設有監視器，且房間也有臨檢燈、暗鎖，亦無窗口可透視裡頭行為，美容名店顯有設施違規事實。
對於黃婦及其女兒上網質疑遭警方釣魚入罪，警方督察系統則已介入調查。
(中時)
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