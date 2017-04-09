新竹建跨頭前溪橋 市府待縣府配合評估

我要評比

新竹跨頭前溪高架道路案，因竹縣政府提出重新分析，竹北市斗崙里民卻持反對看法，新竹縣府建議再辦說明會重新評估。竹市府表示，將配合縣府與民眾溝通後，再做後續規劃。

新竹市政府指出，新竹縣、市生活圈緊密重疊，為解決通勤族於尖峰時面臨的交通壅塞問題，目前正就新竹市水源街與公道五路交叉路口及新竹縣竹北市興隆路一段之範圍，辦理「新竹縣、市跨越頭前溪替代道路計畫」基本設計。

市府工務處長陳炳煌表示，跨頭前溪替代道路計畫評估早在103年時就已展開討論，原訂由北端新竹縣竹北市縣政二路、銜接南端新竹市建興路，但後續因竹北居民建議重新評估，依據多次溝通及地方說明會之結論與建議，才於104年時再次調整，改由竹北市興隆路跨溪至新竹市水源街之替代道路定案。

後因縣府考量竹北地區的發展情勢變更，原台灣科技大學預定地已變更改為中國醫藥大學、亞太美國學校及台灣科技大學分別使用，故提出重新辦理環境背景差異之分析。

但方案更改後涉竹縣地點變更，竹北市斗崙里民持不同意見，質疑花大錢蓋橋的必要性，建議優先加強交通號誌調整。

里民認為，新竹縣、市不是缺少跨橋連結，目前已有頭前溪橋、經國路橋及興隆路橋等多座跨溪橋，主要是竹市交通打結，才讓進入竹市的車輛回堵到竹北，即便新蓋橋樑，也無法真正解決問題，因此反對再蓋一座跨橋，建請縣、市政府慎重思考。

縣府表示，建議再辦說明會，廣納民意，並將民眾意見函請市府參考；市府則表示，將待縣府與縣民充分溝通後，不論橋梁設定為竹縣何處新蓋，都會配合評估規劃，期盼解決往返縣、市的交通瓶頸。1060409

(中央社)