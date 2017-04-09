球后戴資穎 大馬超級羽賽再奪冠
球后氣勢無法擋，世界排名第一的台灣羽球女將戴資穎，今天在馬來西亞超級賽女單決賽中，再以2比1擊敗西班牙女將瑪琳，這也是戴資穎自去年底的香港超級賽以來，連續第4個冠軍盃。
戴資穎在去年的香港超級賽封后之後，首度登上世界排名第一的寶座，隨後在超級系列年終總決賽、今年的全英羽球賽連續拿下冠軍，今天再在馬來西亞封后，其間只在年終總決賽預賽輸給南韓成池鉉一場，幾乎是無敵手。
今天決賽首局，戴資穎一開賽就一度取得7比1領先，但瑪琳（Carolina Marin）很快將比數追到9比9平手，雙方一路糾纏到丟士，瑪琳連拿兩分，以25比23拔得頭籌。
戴資穎在第2局開局也以10比5領先，瑪琳雖後雖追上，並一度超前，但戴資穎這次沒有重蹈覆轍，在20比20丟士之後，連取兩分，以22比20扳平。
決勝局瑪琳一度以10比7領先，但戴資穎一波6比0攻勢逆轉，在12比12平手之後，戴資穎全力搶攻，再拉一波9比1攻勢，以21比13拿下，摘下近來的4連冠。
這也是戴資穎對瑪琳的3連勝，去年中國超級賽8強擊敗瑪琳，中止對戰3連敗之後，接下來在春港超級賽4強再勝瑪琳，今天再拿勝，不僅生涯與瑪琳的對戰紀錄扳平，也寫下對戰3連勝的佳績。1060409
(中央社)
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