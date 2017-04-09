東京崇正公會懇親大會 竹縣長行銷浪漫客庄台3線

新竹縣長邱鏡淳9日率團參加東京崇正公會舉行的「2017年度懇親大會」，並邀請日本友人來欣賞新竹縣的桐花季。（新竹縣政府提供）

新竹縣長邱鏡淳（右二）9日率團參加東京崇正公會舉行的「2017年度懇親大會」。（新竹縣政府提供）

新竹縣長邱鏡淳（左一）9日率團參加東京崇正公會舉行的「2017年度懇親大會」，並邀請日本友人來欣賞新竹縣的桐花季。（新竹縣政府提供）

兼任世界客屬總會理事長的新竹縣長邱鏡淳，9日率代表團參加東京崇正公會舉行的「2017年度懇親大會」，邱鏡淳在大會上特別向日本友人行銷全力打造的浪漫客庄台3線，並邀請日本遊客與海外鄉親來參加新竹縣在22日登場的桐花祭。

邱鏡淳今天是率團參加在日本東京舉行的崇正公會第51屆會員懇親大會，他表示，身為客家子弟，希望與海內外的客家鄉親一同打拼、凝聚團結，並以自己是終生志工期許傳承客家文化，希望教育紮根，讓每個客家子弟有自信且驕傲的說出客家語，唱客家歌。

他同時也舉出2013台灣燈會、2015台灣國際客家文化嘉年華會，竹縣向全球展現堅韌的文化風采，跨域結合、資源共享，激盪客屬鄉親最深且大的共鳴，很感謝日本友人在這兩次活動裡也共襄盛舉，不但讓節目更精采，更象徵兩地人民情誼歷久彌新。

駐日代表謝長廷也特別到場向日本友人分享客家在台灣、客家在竹縣的發展成果，並表示十分肯定邱鏡淳促進中日交流的努力，邱鏡淳隨後也致贈台灣國寶級漫畫家劉興欽的作品予謝長廷。

客委會主委李永得則指出，他在客委會擔任副主委時有個深刻回憶，當時的行政院長謝長廷曾「考」他櫻花與桐花最大的差異是什麼？他的回答是櫻花在寒冷中盛開，是生命的美學，在接近夏天所開的桐花是優雅的，可說是生活的美學，他也希望大家一起參與即將到來的客庄桐花季活動。

今年日本東京崇正公會會員懇親大會，今年邁入第51屆，東京崇正公會會長劉得寬昨天熱情歡迎來自台灣的參訪團，雙方誓言一起為中日的交流與合作貢獻力量。

(中時)