驚！死魚綿延3公里 枋寮沙灘臭味薰天

枋寮沙灘驚見死魚綿延3公里。（謝佳潾攝）

枋寮沙灘驚見綿延3公里死魚！位在枋寮漁港旁的枋寮沙灘，今天中午傳出惡臭味，居民到海邊一看嚇到，整個海岸線都是死魚，住在附近的鄉代表陳許宜妙說，疑似是附近魚塭惡意排放死魚流入海，不料卻遭海浪打上岸，已通知環保局處理。

保生村村長葉錦陽也趕至現場查看，他擔心今天逢假日，擔心環保局會拖到明天才處理，現在惡臭味四溢，等不到明天了。

(中時)