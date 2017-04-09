貨車攻擊慘劇後 瑞典臉書動員反恐守夜
數以千計民眾今天將聚集在瑞典斯德哥爾摩市中心，參加「愛的饗宴」（Lovefest）反恐怖主義守夜活動。瑞典警方繼續深入調查本週發生的致命貨車攻擊事件。
法新社報導，斯德哥爾摩7日發生貨車攻擊事件，造成4人死亡、15人受傷，震驚瑞典社會，39歲的烏茲別克男子因此被捕。巿民透過臉書動員，當地時間下午2時在賽格爾廣場（Sergels Torg）集會。肇事貨車就是在廣場附近衝撞逛街民眾。
昨天一整天，民眾前往封鎖案發現場的安全圍籬後方，在地上獻上鮮花，或將鮮花掛在圍籬上。
幾輛停放在現場附近的警車也被放滿鮮花。攻擊案發生後，緊急救護人員火速趕到現場，廣獲瑞典民眾稱許。
75歲的莫爾斯提德（Inger Morstedt）告訴法新社：「也許這會帶來某種善的結果。」她說，希望瑞典同胞們「更開放、更好客」。
40歲的約翰（Johan）表示：「某方面來看，這很不真實...我前來向受害者，以及我們身處的社會致意。」
斯德哥爾摩各公共建築昨天降半旗致哀。
瑞典總理勒夫文（Stefen Lofven）宣布當地時間10日中午12時，舉國默哀1分鐘，向受害者致意。
勒夫文在艾倫斯（Ahlens）百貨公司前放置花束後告訴記者：「今天，瑞典舉國哀悼，但我們將一起度過這一切。」
瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）中斷巴西的訪問行程昨天兼程回國，並在王宮外對全國演說。
他表示：「民眾對彼此體貼的表現，展現了我們社會的力量...有這麼多的人想要幫助別人，遠遠超過想要傷害我們的人。」1060409
(中央社)
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