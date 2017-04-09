家鄉成立服務處 高潞：蒐集聲音帶進國會

時代力量立委高潞．以用今天表示，在家鄉花蓮縣成立服務處，除了服務在地選民，並會持續辦理各種議題等講座，蒐集地方的聲音，成為選民溝通與政府的橋樑，把民意帶進國會。

今天在花蓮縣光復鄉成立服務處的高潞．以用透過臉書表示，服務處的成立不僅是盡作為立法委員的職責與工作，更是聽見在地的聲音；由於花蓮地型狹長，大多資源集中在南北，但是中區的資源需求與聲音相對較少被看見，將會認真的聽取大家的聲音，為地方發聲。

她表示，在花蓮不僅有原住民、新住民、福佬人、客家人、外省人等不同族群，同時也關注花蓮將近2%的新住民人口，但是新住民的議題不容易看見，因此同時結合了「新住民社區關懷據點」，讓這個空間服務能夠不分族群。

高潞．以用說，除了服務在地選民，並會持續辦理各種議題等講座，蒐集地方的聲音，盡自己的力量把民意帶到國會，希望未來能結合中央與地方資源，成為選民溝通與政府的橋樑，爭取更多權益。1060409

(中央社)