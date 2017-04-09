年改怪東怪西怪老人! 李來希：是人口政策出問題

全國公務人員協會理事長李來希（見圖）談年金改革，其實是政府對人口政策束手無策所致。（劉宗龍攝）

全國公務人員協會理事長李來希今（9）抨擊政府年金改革，因為人口政策出問題，才會怪東、怪西、怪老人。還說政府創造出一堆假議題，在不公不義的理念上進行年金改革。

根據中央社報導，李來希今受邀以「年金改革—假改革，真鬥爭」為題演講，他指出，現在年輕人不生小孩，是因為生不起、養不起，「今天把老人年金減半，小人就出得來嗎，這是命題錯誤」。

李來希批評，政府因為人口政策問題才改年金，結果搞出一堆假議題，像是貧富不均、行業不平及世代不公。他舉例說，用高階軍公教一個月6萬多的薪資來跟低階勞工22K對比，這叫「貧富不均」嗎？

此外，士農工商薪水從來就不一樣，「行業什麼時候平過」？不同行業本就薪水各異，這才是自由市場、多樣化社會。李來希指出，台北房價高，就算最高所得15萬元也買不起，軍公教在台北市沒有一個是有錢的，國家用公務員跟勞動者比較，就是用窮人來鬥次窮人。

至於世代不公，其實也是一個假議題。李來希說，2、3、4年級這世代的人出生時一無所有，但他們有怪、有抱怨上一代吃垮他們的未來嗎？如果年輕人肯打拚，台灣的未來也是無限寬廣的。

(中時電子報)