德聯邦議員訪台 參加首屆台德環境論壇

外交部表示，德國聯邦國會環境、自然保護、建築及核安委員會主席霍恩（Bärbel Höhn）議員一行6人9日至13日來台訪問，訪團此行旨在瞭解我國能源與環境政策及探究未來台德間有關環境議題的具體合作項目，並參加由行政院環境保護署所舉辦的「第一屆台德環境論壇」。

外交部指出，訪團在台停留期間將拜會立法院、行政院農業委員會、行政院原子能委員會、經濟部能源局以及新北市政府及德國在台協會等，並接受外交部政務次長吳志中款宴。此外，訪團亦將參訪工業技術研究院、台灣綠建築協會、台灣電力公司、台灣中國石油有股份有限公司、我相關業者及非政府組織等。

外交部說，除團長霍恩議員外，訪團成員尚包括德國聯邦國會議員明杜普（Klaus Mindrup）、歐洲再生能源研究中心前主任，現為新加坡柏克萊研究教育聯盟（Berkeley Education Alliance for Research in Singapore）執行長韋柏（Prof. Dr. Eicke Weber）、「柏林能源機構」（Berliner Energieagentur）執行長蓋斯勒（Michael Geißler）、「社區服務企業協會」（Verband Kommunaler Unternehmnen e.V., VKU）能源處副處長史密茲－貴特萊（Fabian Schmitz-Grethlein）及「環境問題獨立機構」（Unabhängiges Institut für Umweltfragen）研究助理羅登瓦德（Ann-Li Rodenwaldt）。

(旺報)