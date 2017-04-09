普悠瑪鐵人賽，香港選手Law Leong Tim奪冠

普悠瑪國際鐵人三項賽在鳴槍後，選手爭先出發。（台東縣政府提供）

一連兩天在台東舉辦的普悠瑪國際鐵人三項賽，香港選手Law Leong Tim以不到2小時的成績率先衝線，在51.5公里的比賽中封王，獨得3萬元獎金。台灣的女子三鐵好手張婷婷則以2小時14分14秒封后。

昨天的普悠瑪鐵人三項賽為113及226公里的長距離賽程，今天則是最多選手報名參加的標準賽程51.5公里的比賽，不過台東氣候良好、氣溫高，讓許多選手除了注意體能調配外還要對抗高溫。

今天的比賽成績由Law Leong Tim封王，成績為1小時59分06秒，亞軍王威凱，成績2小時02分33秒，季軍為張家豪，成績2小時03分48秒。女子組冠軍張婷婷，亞軍為張婷婷的胞姊張嘉家，成績2小時17分09秒，季軍張綺文，成績2小時22分。

(中時)