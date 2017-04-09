埃及開羅一教堂爆炸 至少15死25餘傷

現場狀況。(圖取自Adel El-Adawy的推特)

在埃及首都開羅北部，距離約90公里遠的Tanta市，今天當地時間早上10點一間Mar Giris科普特基督教堂發生爆炸，今日俄羅斯(RT News)表示，死亡人數已經上升到15人、美聯社(AP)表示至少25人受傷。

美聯社報導，爆炸發生當時教堂內有許多正在禱告的信徒，事件發生後電視台畫面顯示，教堂地面上有許多無生命跡象、血跡斑斑的屍體。

路透社(Reuters)報導，目前尚未有任何組織出面承認犯案，爆炸原因也未明朗。今天也是基督教徒的節日Palm Sunday，這個節日每年都在復活節前的周日舉行，紀念耶穌成功進入耶路撒冷。

在埃及，基督教徒僅占人口的10%，經常成為伊斯蘭教極端份子攻擊的目標。去年12月開羅最大的科普特(Copts)基督教堂發生爆炸案，造成至少25人死亡、48人受傷，其中許多人是女性和小孩，是埃及基督教徒近幾年來最大的死傷事件。

(集團連線報導)