埃及開羅一教堂爆炸 至少15死25餘傷
在埃及首都開羅北部，距離約90公里遠的Tanta市，今天當地時間早上10點一間Mar Giris科普特基督教堂發生爆炸，今日俄羅斯(RT News)表示，死亡人數已經上升到15人、美聯社(AP)表示至少25人受傷。
美聯社報導，爆炸發生當時教堂內有許多正在禱告的信徒，事件發生後電視台畫面顯示，教堂地面上有許多無生命跡象、血跡斑斑的屍體。
路透社(Reuters)報導，目前尚未有任何組織出面承認犯案，爆炸原因也未明朗。今天也是基督教徒的節日Palm Sunday，這個節日每年都在復活節前的周日舉行，紀念耶穌成功進入耶路撒冷。
在埃及，基督教徒僅占人口的10%，經常成為伊斯蘭教極端份子攻擊的目標。去年12月開羅最大的科普特(Copts)基督教堂發生爆炸案，造成至少25人死亡、48人受傷，其中許多人是女性和小孩，是埃及基督教徒近幾年來最大的死傷事件。
(集團連線報導)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。