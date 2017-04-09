為女友出氣縱火燒車 男判囚1年定讞

桃園市一名李姓男子不滿女友頻遭前男友騷擾，為替女友出氣竟放火燒毀女友前男友的自小客車。李男坦承犯行，事後改口稱遭女友與其前男友設局訛詐，懇求法院輕判。最高法院認為，李男縱火影響社會安全秩序，考量李男賠償被害人，但為女友出氣犯罪客觀上不值同情，仍依公共危險放火罪判處1年徒刑，全案定讞。

判決指出，李姓男子與雲姓女友交往期間，常聽雲女訴苦遭前男友騷擾而身心俱疲。李男為此心生不滿起意報復，2015年5月1日凌晨，在雲女前男友的自小客車引擎蓋上淋上汽油後以香菸點燃火勢，造成2部自小客車燒毀，一旁的建築物也被燻黑。

李姓男子到案坦承犯行，事後改口稱雲姓女友事後與其前男友聯手要求巨額賠償金，讓他懷疑遭設局，且兄姊分別罹患癌症與憂鬱症，若讓他入監服刑將造成將境困頓，提請上訴請求輕判。

最高法院認為，李姓男子縱火行為影響社會安全秩序甚鉅，李男為女友出氣犯罪，客觀上亦不值得同情，無減刑之餘地；而李男兄姊是否罹病、家境是否困頓也與量刑無關，審酌李男賠償被害人等情狀，駁回上訴。

(中時)