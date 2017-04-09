《通靈少女》首集女女情成亮點 同志團體大讚

HBO與公視合作首部全國語影集《通靈少女》，甫上映便創造討論熱潮，首集同志劇情更成為焦點，相關討論在臉書上超過千人按讚、分享，不少人也因此特別收看重播；有影評討論傳統信仰與性別議題，更攻佔網路平台前10名。同志團體肯定，《通靈少女》證明在傳統信仰面前，同志並非禁忌，神明一視同仁。

《通靈少女》首集出現女同志角色，劇中由李千娜飾演的偶像歌手，與心愛的人「無法真正在一起」；更因愛人因病過世，她卻忙於工作、未見到最後一面，自責陷入低潮，透過仙姑傳達對方心意才釋懷，留下不少想像空間。

挺同團體「同學陣」成員洪國峰表示，當天在粉絲專頁發布相關訊息，迄今已有超過上千名網友按讚或分享，討論熱絡，有不少人因此特地收看重播；網路上也有影評文章提及傳統信仰與同志議題，攻佔網路平台排行第10名。

影評指出，劇中雖沒有明確觸及同志字眼，卻透過劇情、對白描述角色情感，也將同志愛情「常規化」，不刻意炒作或疾呼人權。洪國峰說，生活化情節不僅讓觀眾藉戲劇認識同志議題，更能感受「同志真實存在你我身邊」。

他強調，有些人在家和長輩一起看戲，即使過去未曾談論同志議題，但當劇情自然發展到同志情節時，發現長輩也能接受、且一樣被劇情感動。

同志團體「婚姻平權大平台」發言人鄧筑媛表示，《通靈少女》呈現同志真實生活縮影，引起觀眾共鳴，認識「同志是每個人身邊活生生的人」，更證明在傳統信仰面前並沒有那麼多禁忌，神明對於不同族群實為一視同仁。

今年同志團體首度參與大甲媽遶境，號召挺同婚群眾張起彩虹旗接駕，祈求媽祖護佑遭受霸凌與歧視苦難的同志，媽祖鑾轎更特別為同志團體停留片刻。鄧筑媛說，顯示傳統宗教對同志族群更包容，神明對任何信眾皆無私。

她說，同志過去因為汙名、社會看不見，塑造諸多苦難，多數人因不實謠言而受恐懼驅動。大法官同婚釋憲案正在進行，婚姻平權議題持續發酵，透過戲劇讓更多人認識進而接受，樂見更多戲劇帶領觀眾討論人世間各種感情。

(中時)