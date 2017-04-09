疑似誤食海洋垃圾　赤蠵龜陳屍七股沙洲

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一隻保育類赤蠵龜8日被發現陳屍在七股沙洲。（萬于甄翻攝）

海巡署五一岸巡大隊8日獲報，一隻海龜擱淺在七股沙洲，抵達現場發現海龜已死亡多時，海龜是否因誤食廢棄物致死，有待進一步調查。（萬于甄翻攝）

海巡署岸巡五一大隊昨在台南七股尖仔尾沙洲，發現一隻被壓在廢棄蚵棚下的赤蠵龜，當下海龜已明顯死亡，中華鯨豚研究中心主任王建平表示，海龜初步看起來並無外傷，是否因誤食或是其他原因死亡，有待進一步確認。

五一岸巡大隊8日下午接獲報案，抵達七股尖仔尾沙洲時，海龜已明顯死亡，身上也壓著廢棄的蚵棚，經中華鯨豚研究中心量測，海龜身長約100公分、寬50公分，約有40公斤重。

研究中心主任王建平表示，海龜已死亡多時，無法確認年齡，且初步判斷海龜並無明顯外傷，是否因誤食廢棄物或其他疾病所致，仍待進一步確認。

五一岸巡大隊表示，近年來海龜誤食海洋廢棄物致死時有所聞，呼籲國人到海邊遊玩時，切勿把垃圾留置在海攤上或丟棄在岸邊，造成海洋生態環境的破壞。

(中時)