老翁帳戶遭盜領一空 竊賊竟是酒友

警方根據監視器畫面，發現涉嫌盜領的嫌犯，就是常常在老翁家出沒的酒友。（關山警分局提供）

「奇怪，戶頭裡怎麼沒有錢？」鹿野鄉黃姓老翁前往郵局補辦存摺，發現戶頭裡存款14000多元的存款竟然歸零，讓他大感不解，報案後調閱監視器畫面，才發現常常跟他一起喝酒的鍾姓酒友，竟然就是盜領存款的嫌犯，警方訊後將鍾嫌函送法辦。

65歲的黃姓老翁，日前要提領戶頭裡的敬老津貼，不過卻找不到存摺，無奈之下只好前往郵局重新補辦，不料辦出的存摺卻顯示戶頭裡並沒有錢，讓他嚇一大跳，趕緊委託行員報警。

關山警分局瑞源派出所員警獲報後前往了解，並調閱郵局等監視器畫面，發現有2名男子行跡可疑，疑似盜領現金的嫌犯，老翁仔細一看，2人的身影有點熟悉，似乎是常跟他喝酒的酒友，警方根據線索通知2人到案說明。

43歲的鍾姓男子到案時，否認有盜領的行為，不過警方出示監視器畫面，他百口莫辯只能坦承犯案。鍾男表示，3月下旬與老翁喝酒時，老翁醉得不省人事，他與友人見有機可乘，於是進到老翁家中偷走存摺及印章。

鍾男表示，拿走存摺後還猶豫要不要提領，沒想到在存摺裡竟然有寫提款密碼，於是日前前往郵局將錢提領一空，沒想到才2天就被通知到案說明。

黃姓老翁表示，因為怕忘記才會把密碼寫在存摺中，警方也規勸他將密碼及存摺分開存放，才不會再被盜領。

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(中時)