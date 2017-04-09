鄰控蛇姬胡睿兒夜半開趴吵 經紀人質疑：萬華人脾氣差不可能

胡睿兒與林采緹繼被疑同居後，又被民眾爆料長夜半開趴聊天、打電動，吵得鄰居不得安寧。(中時資料照片)

以〈癡情玫瑰花〉一曲聞名的男團「Under Lover」成員胡睿兒，去年與緋聞女友「蛇姬」林采緹被抓包一同呼麻，引發軒然大波，而一波未平一波又起，日前才被拍到疑似同居，如今又被民眾爆料，兩人搬到萬華區長泰街同住半年以來，時常呼朋引伴開趴，不僅半夜大聲喧嘩聊天，打電動的聲音也吵得鄰居不得安寧，遭批：「一點公德心也沒有」。

據《蘋果日報》報導，爆料民眾表示，住戶之所以沒有報警，是盼兩人能自律，不想破壞鄰里間的和諧，但情況卻一直未有改善，對此，林采緹的經紀人小樂回應：「如果這個住戶真的長期忍受噪音，怎麼不選擇報警處理，反而轉而跟媒體投訴，難到台灣警察不如媒體嗎？」，質疑此爆料可信度不高，理由是：「同棟大樓又不只一個住戶，況且萬華人的脾氣也沒有很好，若真的半夜吵鬧，大家怎麼可能忍受這麼久的時間而沒報警」，而胡睿兒經紀人則說他跟家人去掃墓，聯絡不上。

然胡睿兒稍早前已在臉書親自回應，「污辱萬華人牽拖到我們身上 ！我家全部都是隔音窗戶 ！我頂樓也租下來提供大家曬衣服！什麼叫轟趴 我在家裡看電視打電動！？」，表示昨天因掃墓，親戚來訪，難得聚在一起也許有點噪音，但強調當晚不過打電動看電視，心感不平回應：「如果有任何問題，可以直接跟我說，再不行你們可以請警察！…我做不好的地方我會修正，爆料的當事人，如果你還是覺得讓你不舒服，您可以隨時跟我說，台灣還有警察，不是只有爆料，這種無法解決事情的辦法！和睦相處不是很好嗎」。

至於同居的傳聞，林采緹經紀人表示，兩人一直是很好的朋友，是否同居不知道，「況且藝人的私事我們也不過問」，而胡睿兒經紀人則表示，胡睿兒是跟家人同住，因此跟林采緹同居一事不可能。

(中時電子報)