鄒族狩獵文化特展 嘉市府開幕邀體驗
嘉義市政府舉辦的鄒族狩獵文化特展，今天在市立博物館開幕，風塵僕僕剛從新加坡宣傳觀光返國的市長涂醒哲，邀請民眾不用上阿里山就可體驗鄒族文化特色。
嘉義市政府文化局舉辦「徜徉山林、鄒遊獵國─鄒族狩獵文化展」，下午在市立博物館開幕，山美部落孩童的天籟歌聲、繞梁古謠增添鄒族特色之美。
剛從新加坡返國的涂醒哲表示，阿里山鄒族部落有不少族人移居嘉義市，形成平地與山林共塑的原住民文化，多元族群的融合在嘉義市，形成重要的人文資產。
這次展覽由中正大學台灣文學與創意應用研究所策劃，以市區聯線阿里山的方式，將阿里山鄒族文化的亮點從山上帶到平原、由山林走向都會，跨越山的界線與城市產生共鳴。
展出主題鄒族狩獵文化，分為Kuba（庫巴，男子集會所）、文化小故事、文化互動體驗區及實物展示區等4個展區，展期至5月28日，將讓參觀者親自體驗鄒族的特色。
這次展覽也邀請嘉義縣市國中小學生參觀，藉由填寫學習單、闖關集點的方式，讓學子在參訪過程中有更深刻的學習。
現場特別規畫闖關集點，只要民眾在展場參觀並完成全部關卡，可憑券到阿里山知名部落景點的達娜伊谷自然生態園區，換取精美的特色紀念品；展期活動內容豐富，歡迎上網嘉義市立博物館網站查詢並踴躍參觀。1060409
(中央社)
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