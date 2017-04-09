邱鏡淳赴日 邀大家來台賞桐花
東京崇正公會懇親大會登場，兼任世界客屬總會理事長的新竹縣長邱鏡淳率團赴日參加，除行銷全力打造的浪漫客庄台三線，也邀大家來台參加桐花祭、賞桐花。
邱鏡淳6日率代表團啟程赴日參與東京崇正公會懇親大會，期許客家文化持續傳承，讓客家子驕傲說出客家語、唱客家歌。
邱鏡淳今天在懇親大會上表示，客家在台灣主要的居住地更加引人入勝，時值桐花盛開的季節，新竹縣桐花祭將於22日展開，邀請日本遊客和所有的鄉親來台一定要來賞桐花，深入客家在台灣的源流軌跡，品味因風、因雨而生的道地名產。
駐日代表謝長廷表示，很高興在東京崇正公會上向日本友人分享客家在台灣、客家在竹縣的發展成果。邱鏡淳則舉出2013台灣燈會、2015台灣國際客家文化嘉年華會，向全球展現堅韌的文化風采，激盪客屬鄉親的共鳴。
東京崇正公會懇親大會邁入第51屆，東京崇正公會會長劉得寬歡迎來自台灣的參訪團，包括客家委員會主委李永得、駐日代表謝長廷、桃園市客家局長蔣絜安、聲樂家簡文秀、台北市東山高中交響樂團、桃園客家展演團，會中以精采的表演節目傳達兩地客屬情誼，加強民間交流。1060409
(中央社)
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