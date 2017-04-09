跨宗教新春祈福會 聚焦愛地球愛和平

多名跨宗教領袖今天群集世界宗教博物館，和新北市長朱立倫等人，和平祈禱，以不同的宗教語言，獻上最真摯的祝福，以「心」開啟今年的「愛地球，愛和平」行動。

宗博館連續第10年舉辦「春祈會」，已成為宗教界每年盛會。宗博館創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，企盼宗教的正向力量，一起為地球永續祈福。

世界宗教博物館發展基金會執行長釋了意說，「尊重、包容、博愛」是博物館的創館理念，2008年農曆年後，因全球政經局勢不明朗，心道法師有感宗教是穩定力量，邀集宗教領袖齊聚，在一年開春透過祈禱、祝福、宣讀和平宣言等宗教儀式，為台灣及世界祈福，活動持續至今。

心道法師表示，愛地球不只是環保，而是要維護多元共生、相依共存的全球體系。尤其，宗教界對人類生命傳承有很大的責任與愛心，多一份正面主動積極，降低物質的貪著，就能防止地球陷入重重危機。

朱立倫說，每個宗教都是用不同方式愛地球、愛大家，希望各個宗教持續帶給社會正向力量。世界宗教博物館融合多宗教，不論信仰哪一種宗教，都可在此找到心靈的慰藉。透過信仰來傳達我們對周邊人的關心、關懷，發揮世人「善」的力量，愛身邊每一件的人、事、物。

朱立倫說，參加這麼有意義的祈福活動，傳遞世界和平的理念，讓他有滿滿的感動，祈願二十一世紀，不再因不同信仰而產生不同見解、衝突、歧視，或戰爭。

宗博館創辦人心道法師、新北市長朱立倫、中國回教協會前理事長倪國安、天主教主教團鮑霖神父、新北市佛教會理事惟悟法師、潮音禪寺住持悟禪法師、青海熱貢洛桑龍達上師、外交部亞西司及非洲司副司長鄧盛平、聯合國NGO全球和平聯盟台灣總會理事長陳拓環，都參加盛會。

中華天帝教總會秘書長劉曉蘋、土耳其安那托利亞福爾摩沙協會會長初雅士、中華民國一貫道總會副秘書長黃德勝、宗教和平協進會秘書長陳世賢、南非佛光會會長林偉榕、永和市保福宮主委林忠榮，分別以不同宗教語言，獻上最真摯的祈禱與祝福，並供燈祈願。1060409

(中央社)