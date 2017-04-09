吸引賭客 遊藝場拿重機當獎品

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彰化縣二林鎮1間電子遊藝場經營賭博電玩，為吸引客人上門，祭出價值35萬的重型機車當獎品，警方上門當場查獲賭客和賭金。

彰化縣警察局日前接獲線報指稱，彰化縣二林鎮1間電子遊藝場雖領有合法的營業執照，不過卻以合法掩護非法，店家在遊藝場內擺放賭博性電玩，上門的賭客只要拉出3個7，就能獲得摸彩券1張。

警方指出，業者為吸引客人下注，準備了1台價值新台幣35萬元的重型機車作為獎品，不少賭客為嬴得重型機車，經常到電子遊藝場下注，但都空手而回。

彰化縣警察局風紀探訪小組經蒐證後，認為事證明確報請檢察官指揮偵辦，前天下午前往店內進行搜索，當場查扣賭博機台158台，賭資新台幣25萬多元、重型機車1輛以及15名賭客，全案依賭博等罪移送彰化地檢署偵辦。1060409

(中央社)