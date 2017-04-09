蔣智賢右肩痠緊 今戰富邦休1場

蔣智賢昨日4打數3安打，其中轟出一發滿貫炮，獲選單場MVP。（中央社）

中信兄弟昨日靠著蔣智賢滿貫炮助威，對富邦悍將拿下4連勝，但蔣智賢在第5局守備時傷及右肩，今天（9日）雖然正常進行賽前練習，但肩膀仍痠緊，此戰未被排上先發，由許基宏先發守三壘，周思齊擔任指定打擊、打第5棒。

蔣智賢昨役繳出4支3表現，只差三壘安打就能締造完全打擊，本季累積6發全壘打，與統一獅鄭鎧文並列全壘打王，另外19支安打、18分打點、4成52打擊率也都排名聯盟首位。

只是昨日擔任二壘手的他，5局下半守備時，撲接二壘方向平飛球造成右肩「震到」，7局下被換下場。此戰蔣智賢賽前仍正常進行打擊和守備練習，他提到，肩膀還是有點痠緊，今、明兩天休息後，禮拜二對上統一獅之戰應能正常出賽。

(中時電子報)