蔣智賢右肩痠緊 今戰富邦休1場
中信兄弟昨日靠著蔣智賢滿貫炮助威，對富邦悍將拿下4連勝，但蔣智賢在第5局守備時傷及右肩，今天（9日）雖然正常進行賽前練習，但肩膀仍痠緊，此戰未被排上先發，由許基宏先發守三壘，周思齊擔任指定打擊、打第5棒。
蔣智賢昨役繳出4支3表現，只差三壘安打就能締造完全打擊，本季累積6發全壘打，與統一獅鄭鎧文並列全壘打王，另外19支安打、18分打點、4成52打擊率也都排名聯盟首位。
只是昨日擔任二壘手的他，5局下半守備時，撲接二壘方向平飛球造成右肩「震到」，7局下被換下場。此戰蔣智賢賽前仍正常進行打擊和守備練習，他提到，肩膀還是有點痠緊，今、明兩天休息後，禮拜二對上統一獅之戰應能正常出賽。
(中時電子報)
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