郭阜林頭盔增加鐵面罩 自認有吸球磁性
統一獅郭阜林本季首度在一軍先發，今年他的頭盔也多了新造型，增加一塊臉部護具，與大聯盟馬林魚知名強打史坦頓相同，郭阜林表示，感覺自己有吸球的磁性，所以特別像國外的頭盔廠商訂製這樣的頭盔，多一層保護。
郭阜林曾在去年3月，連兩場守備被猿隊捕手林泓育打到臉部，導致左眼腫脹，休兵一段日子，今年從二軍開始頭盔增加一塊新護具，他指出，其實也不是因為發生那種事才加上，因為常看到大聯盟球員使用，加上多一層保護也沒有什麼不好，自己沒有一直受傷的本錢。
郭阜林也提到，像經典賽潘威倫丟到李大浩左臉，實在有點恐怖，自己認為反應比較慢，加上又感覺有吸球磁性，所以增加一塊來做出保護。
郭阜林在二軍表現亮眼，20打數擊出8支安打，昨登錄一軍，今首度在一軍先發，他指出，目前調整狀況還ok，今年教練團希望大家用速度壓迫對手，自己也希望有所突破，所以今年會增加盜壘次數。
(中時電子報)
關鍵字：郭阜林、
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