熱愛台灣 美籍女校長奉獻教育申請永久居留

馬禮遜伯大尼美國學校校長蘇珊娜集智慧與美麗於一身，卻因忙於教育無暇顧及婚姻大事。（移民署提供）

熱愛中華文化的蘇珊娜，常參加台灣風俗節慶，主張學生多元學習面向。（移民署提供）

台灣面臨少子化之際，馬禮遜伯大尼美國學校因為開明的學習校風，招收學生不減反增。擁有高挑身材並兼具知性與感性之美的校長蘇珊娜(Susanna Myburgh)，已經在台灣居住快要5年，未來打算申請外僑永久居留證長期留台，繼續為教育未來台灣的幼苗而努力。

出生於南非的蘇珊娜，高中前都在南非生活，高中時才和家人移民到美國，由於父親是老師，自幼就立志追隨父親走上教育這條路，她笑著說，小時候就會把弟弟和布偶當學生，假裝自己是老師。因為擅長教學的領域是歷史，嚮往東方文明的她，在朋友介紹來台灣教授美語，後來輾轉進入伯大尼美國學校任職，因為教學的熱誠與努力，最後被拔擢擔任校長一職。

蘇珊娜說，學校提供學生多元的學習面向，舉凡中華文化的皮影戲、戶外的露營生活體驗、社區服務關懷等書本外的活動，都會安排在校園學習的一部分，就算是靜態的語文或數學等學科學習，也重視讓學生以實際操作理解的學習方式，讓學生能自行發掘所好，在未來需要做生涯規劃時，能清楚知道從事什麼樣的工作能獲得充實的成就感。

「台灣人總會在我需要幫忙的時候，熱情地給予各種幫助，即使他們根本不會講英文，也會拿出手機打電話給會講英文的朋友，只為了幫我忙。」蘇珊娜說，在台受到熱情幫忙的小趣事不勝枚舉，如她初次考台灣機車駕照，因為不諳規定，穿了夾腳拖鞋進考場，著急像熱鍋上螞蟻的她，身旁男士熱心為她翻譯，還說若有需要可以把自己的鞋子借給她考試，那種竭盡所能幫助他人的真誠，讓她感到驚訝又溫暖。

移民署台北市服務站黃齡玉主任表示，未婚的蘇珊娜所體會的「台灣最美麗的人文風景」，是吸引外國優秀人才來台發展的重要誘因，台灣尊重多元文化營造友善多語環境，也讓更多外國人選擇申請外僑永久居留證，在此長居發展事業、結婚生子。衷心祝福蘇姍娜能早日找到合適的人，得到屬於她的幸福。

(中時)