兄弟引進Cano練法 張志豪周思齊嘗鮮
中信兄弟賽前打擊練習，打擊籠出現罕見裝置，網子直接擺在本壘板上，總教練史耐德親自抱球給張志豪、周思齊，據說這是美國名將卡諾（Robinson Cano）特殊練法。
史耐德（Cory Snyder）表示，過去在水手隊小聯盟體系當教練時，發現到卡諾特殊的練習方式。
在本壘板上擺上網子的做法，讓打擊者揮棒時，固定揮棒的軌跡，只要棒子碰到網子，表示身體開掉、軌跡過大，這個調整方式可以讓揮棒軌跡短捷有力，增加命中球心的機會。
這套Cano練習法是第一次在中信兄弟的賽前練習出現，張志豪、周思齊是第一批嘗鮮的「白老鼠」，兩人都表示，新的方法多嘗試也不錯。
張志豪說，第一次前面擺一個網子，目前還在體會，可能多試幾次才會有感覺。打擊手感維持不錯，只是嘗試不同的練法而已。
「Cano也這樣練的」周思齊說，既然教練這樣推薦，就是著學習不一樣的訓練方式，「師傅領進門，修行看個人。」
「恰恰」彭政閔沒有練到，但他說季前到美國自主訓練時，也用過這樣的訓練方式，因為那個訓練中心也是水手體系出來的教練開的。
彭政閔說，訓練的方式很多種，每個人都有自己適合的方式，多嘗試也是好事，也能避免太過單調。1060409
(中央社)
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