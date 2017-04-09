西藏出現首例人感染H7N9病例
中國大陸西藏自治區衛生和計劃生育委員會7日公告，西藏拉薩出現1人感染H7N9的病例，為西藏首例。患者從事活禽交易工作，當地政府已暫停患者從業市場的活禽售賣活動。
西藏衛計委官網公告指出，這名患者為41歲男性，2017年2月由四川省進藏從事活禽交易工作，目前在西藏自治區傳染病專科醫院第三人民醫院住院隔離治療。
公告提到，西藏自治區疾控中心2日發現這起疑似病例後，立即採樣檢測，並送中國疾病預防控制中心複核檢測，確認存在H7N9病毒。
公告指出，目前當地政府已關閉患者從業的活禽市場，暫停活禽交易；並開展病例密切接觸者和高危險暴露者的追蹤調查和症狀監測。1060409
(中央社)
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