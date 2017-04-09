貢寮馬拉松 吸引2千人體驗山海之美

近2千名跑者參與貢寮馬拉松，場面十分壯觀。(黃靖惠翻攝)

第四屆貢寮馬拉松今天開跑。(黃靖惠攝)

第四屆貢寮馬拉松今天開跑。(黃靖惠攝)

第四屆貢寮馬拉松今天開跑。(黃靖惠攝)

不少爸媽推著娃娃車陪同小小孩參與。(黃靖惠攝)

新北市貢寮區公所及中華運動休閒協會合辦第四年「貢寮馬拉松」活動今天一早湧入近2千名好手參賽，不少人體驗徜徉蔚藍海岸，和好友們相約競速奔馳東北角公路，透過奮力奔跑通過「草嶺隧道」，進一步實地感受「丟丟噹阿火車過山洞」的意境。

續辦第4年「貢寮馬拉松盃」活動今年避開北馬雙溪櫻花馬拉松，讓更多跑者有機會可以報名參賽，今天千人一早7時湧入福隆飯店前準備，而主辦單位也將參賽者分為全馬、半馬、6公里賽程等組別，依序協助775名全馬、680名半馬及537名挑戰6公里隊伍等候。

福隆沙灘清晨晴空萬里，陽光普照好天氣感染不少參賽者，當中不少人首次參與興奮地拿著手機、相機與朋友合影留念，當時間一到主辦單位鳴槍「叭！叭！叭！」依序從福隆飯店出發，開始欣賞近岸及市區風光。

直至近午烈陽高照，跑者被曬得臉頰通紅、氣喘吁吁仍賣力大步前進直衝，不少衝向賽程跑者大呼「天氣實在太熱了！」而整天賽事下來也陸續傳出中暑、抽筋事件，但多數人稍作休息無大礙，活動完美落幕。

貢寮馬拉松賽事採分齡冠軍制，全馬男子冠軍分別由林皇文以3小時32分34秒、陳輝紘3小時33分23秒、Sean Chen3小時31分23秒、江秋雄3小時43分59秒奪得頭籌，而全馬女子冠軍則以蔡佳覦4小時8分58秒、項文宣4小時3分52秒、曾瑞平5小時11分49秒奪得冠軍。

貢寮馬拉松不同於往年，今年更深受親子族群青睞，不少爸媽牽著孩子體驗6公里賽程，更有家長手推娃娃車陪著小小孩童走完全程，此外地方人士也是鼎力支持路跑盛事，包括東北角風管處長陳美秀、貢寮區長陳文俊、平溪區長陳聖聰、瑞芳區長陳奇正等人都下場小試6公里跑程，可謂眾星雲集。

陳美秀表示，「沙灘段很有挑戰性！」跑者沿台二線自行車步道不怕被車輛擦撞，而且沿途都是「國家級」的山海景觀，除山海景觀外，途中行經「龍門村」可見鄉村景色，相較其他地區路跑活動而言景觀更多元，而跑者前一天提前入住當地民宿及飯店，免於隔日清晨舟車勞頓來說也是一項優勢。

(中時)