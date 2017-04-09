捨不得花錢買飲料 男砍甘蔗解渴遭警逮正著

黃姓男子因手腳有肢體障礙，領有身障手冊，在一家漁產加工廠工作的他，8日下班後，騎機車到台南鹽水磨工作用的剪刀，回到住家的六腳鄉已晚上9點多，因口渴捨不得花錢買飲料，見路邊有甘蔗田，想說砍個2根甘蔗解解渴，卻被巡邏員警逮個正著。

到派出所，黃姓男子說他離婚單親，要養母親和有自閉症的兒子，經濟負擔沈重，偷砍甘蔗是口渴才臨時起意，沒想到會被抓，「這是窮人的宿命」，至於被害蔗農接獲通知到派出所，得知黃男處境，也表示不願意追究，但因竊盜屬公訴罪，黃男今仍被依法移送嘉義地檢署。

(中時)