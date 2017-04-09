爭取前瞻基礎建設 新北：全力以赴

立法院明天開始，將連續六場「前瞻基礎建設特別條例」公聽會。新北市府發言人、新聞局長張其強表示，雖然名次可能已經內定，但新北市仍會全力以赴，爭取最好的分數。

張其強今天表示，整個前瞻基礎建設計劃，新北市獲得通過的，「根本一件都沒有，預算分配是0」。明天起6場公聽會，不論是否可順利入場，凡是有提出申請內容的新北市府各相關局長，都會到立法院，爭取發言機會。

張其強形容，「就像參加考試一樣，總要讓我們知道，考的是國文還是英文，申論題佔多少，選擇題又是多少，更重要的是，大家的標準都要一樣，資訊也都要公開透明。」

張其強表示，目前，包括預算金額最高，也是爭議最大的軌道建設，及數位、城鄉和綜合議題等4場公聽會，新北市政府都收到邀請，確定將由局長參加。

至於明天第1場的綠能，及第2場的水環境建設，可能因為名額有限，還在積極爭取。但負責業務的市政府經發局和水利局長，仍然會到立院，爭取在場說明的機會。

張其強說，希望這6場公聽會，新北市籍的立法委員，都能到場，和市府一起努力爭取市民的共同權益，及新北市的未來發展。最後一場綜合議題，不排除由副市長葉惠青領軍。

張其強表示，根據行政院公佈的「前瞻基礎建設計劃」已核定預算中，新北市只有捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌，名列其中。但這三項計畫，早已都在施工，甚至明年就要完工，預算也都在行政院的年度預算中，所以，整個前瞻基礎建設計劃，新北市獲得通過的，「根本一件都沒有，預算分配是0」。

張其強說，甚至連已通過中央可行性研究評估的台北捷運萬大樹林線、汐止民生線、及環狀線第二階段都沒有列入，這顯然就是拋棄專業，政治考量。

由於前瞻計畫中，除已核定的預算外，包括水環境、數位以及城鄉建設等，仍有大部分金額，列為所謂競爭型預算，將由各縣市依項目，各自提出計畫爭取，新北市政府仍會做好所有準備，全力爭取，但也希望，能夠有更明確的審核項目及評斷標準。 1060409

(中央社)