埃及北部基督教堂遇襲 死傷至少55人
埃及尼羅河三角洲城市坦塔（Tanta）一座科普特基督教教堂今天發生爆炸，教徒當時聚集作棕枝主日禮拜，據報導至少有15人喪命，約40人受傷。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，已知爆炸造成15人喪生；國營電視台報導的死亡人數則是13人。
路透社報導，目前無人出面宣稱犯案，爆炸原因仍不明。
推特上可見事發現場照片，及教堂內部受損情況。
坦塔市位在首都開羅北方約90公里。
棕枝主日禮拜在復活節前星期天舉行，對基督徒而言標示聖週的開始。
開羅最大的科普特基督教大教堂去年12月遭遇炸彈攻擊，造成至少25人罹難，49人受傷，是多年來死傷最嚴重的攻擊事件。（譯者：中央社羅苑韶）1060409
(中央社)
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