聖彼得堡炸彈客曾赴土 不確定曾轉往敘
2名認識俄羅斯聖彼得堡3日地鐵爆炸案凶嫌賈里羅夫的人士表示，發動自殺攻擊造成14死的賈里羅夫，對伊斯蘭產生興趣後，沒多久就去了土耳其，但不確定後來是否轉往敘利亞。
路透社報導，如果賈里羅夫（Akbarzhon Jalilov）曾去過敘利亞，就表示俄國反恐措施出現了大缺口。俄國極度仰賴揪出曾赴敘利亞和好戰份子接觸的人，阻止這些人回到俄羅斯或逮捕他們，來打擊恐怖主義。
這起爆炸案發生在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）造訪聖彼得堡（St Petersburg）期間，目前還沒有組織宣稱犯案，但伊斯蘭國（IS）先前揚言要在俄國國土執行暴力行動，報復克里姆林宮軍事干預敘利亞支持敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）之舉。
前同事表示，2014年間，賈里羅夫對伊斯蘭教產生興趣。另1名曾和賈里羅夫在同1餐廳工作的消息人士則說，2015年間賈里羅夫離開聖彼得堡。這名消息人士說，曾聽同1餐廳的廚師透露，賈里羅夫離開前曾表示要前往土耳其。10604009
(中央社)
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