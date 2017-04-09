莫斯科通勤列車和火車相撞 6人重傷
俄羅斯當局今天表示，莫斯科西區發生通勤列車與長程列車相撞意外，目前有12人入院就醫，6人傷勢嚴重。
俄羅斯緊急救難部長普契科夫（Vladimir Puchkov）告訴新聞通訊社說，撞車意外造成「12人入院救治，其中6人傷勢嚴重」。
俄羅斯國營鐵路公司（RZhd）發聲明說，列車相撞發生在昨晚10時16分，通勤列車駕駛為避免撞上軌道上一人，突然煞車。
聲明指出，但由於煞車損壞，列車往後退，撞到另一列停在同軌道、前往白俄羅斯布勒斯特市（Brest）的長程列車。
俄羅斯國鐵說，列車相撞後，28人尋求醫護協助，沒有人罹難。
今日俄羅斯（Russia Today）網站報導，普契科夫根據初步調查資料告訴記者，傷者當中有外籍人士。
俄羅斯新聞社（RIA Novosti）現場記者報導，通勤列車撞擊後造成1車廂攔腰斷折。
目擊者對莫斯科24 TV電視台說，撞擊「非常強大」，他說：「我們站在車廂過道，感到強烈撞擊，非常強大。多人遭撞傷，但未見重大傷勢。」（譯者：中央社羅苑韶）1060409
(中央社)
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