離島搶商機 原民文創館金門開張

為搶占商機，原住民族委員會首度在離島設置「Ayoi阿優依原住民族文創館」，集結全國20家原住民族業者商品，今天在金門風獅爺購物中心開幕，期待藉由這個據點把原住民族產業推向國際。

原民會表示，金門已成為台灣對廣東、福建共1.5億人口的重要窗口。而台灣原住民族的優質產品，舉凡各項文創商品、農特產品、工藝藝術品等，廣為台灣本島居民所熟知，但台灣離島以及廣大國內外觀光客，對於台灣原住民族的文化、物產等較為陌生。

為了搶占商機，原民會會首度離島設置「Ayoi阿優依原住民族文創館」。原民會主委夷將‧拔路兒表示，「阿優依Ayoi」原住民族雅美(達悟)族語，表達「歡迎」、「感謝」的問候語，也是阿優依原民文創館的創辦精神，希望以熱情的問候，迎接國內外到訪的朋友。

他說，原民會在金門設置據點，除了透過優質的文創商品訴說台灣原住民族優美的文化故事外，也期許這個據點成為原住民族部落的旅遊資訊站，把原鄉部落的好山好水好人情，帶給來到這裡的朋友。

另外，設籍金門的原住民族人口已突破千人大關，原民會今天在金門太武社區發展協會舉辦年度第1場「原住民族綜合發展基金貸款業務分區宣導說明會」，邀請金門地區的原住民族企業家、創業家，以及關心原住民族金融政策的族人參加，由夷將‧拔路兒主委主持，與旅居外島的同胞話家常。

夷將拔路兒表示，為了讓族人更能了解政府所提供的相關優惠貸款方案，原民會以務實的態度走到金門，提供在地族人實質支持；他更希望與「Ayoi阿優依原住民族文創館」金門據點合作，讓更多族人的特色商品藉由通路整合，強化宣傳效益。1060409

(中央社)