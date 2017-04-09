NB眾力飆速接力賽 冠亞軍前進紐約

參賽跑者齊聚在終點線前合影留念。(NB提供)

「New Balance眾力飆速接力賽」9日在百人齊跑的見證下成功完賽，聚集各大院校好手與一般組跑者，面對全長44.2公里、近500公尺高低落差與21公里爬坡段的終極坡道馬拉松賽程，考驗參賽選手的肌力與耐力。

各隊皆卯足全力正面迎擊，最後由大專組「疾走大師A」與「遠征旅跑」兩隊，分別以2小時47分50秒及2小時55分03秒成績拿下冠亞軍，兩隊將飛往美國紐約參與「布魯克林半程馬拉松」再度較勁，進行最終跨海決戰！

「疾走大師A」隊員興奮表示：「很高興有機會參賽，能夠前進美國更是開心！」大專組冠亞軍疾走大師A與遠征旅跑可以分別指派6名選手(共12人)，代表台灣站上於5月20日在美國舉辦的「布魯克林半程馬拉松」的世界級舞台。

比賽採取罕見的接力形式賽制。(NB提供)

New Balance眾力飆速接力賽特別選在美不勝收的「寂寞公路」，全長44.2公里山路賽道中，過半為爬坡路段，第一棒由雙溪國小出發，總共設置3處接力點，包含三貂運動公園與美拍景點「不厭亭」，位於瑞芳與雙溪交界處。

跑者沿途不但可眺望瑞芳美景，雙溪鄉全貌亦能印入眼簾。隱藏於美景中的山路陡坡讓跑者吃盡苦頭，高達500公尺的高低落差更是體力與肌力的嚴峻考驗，此外，接力形式賽制讓跑者上下一心、眾志成城，為團體榮譽奮力比拼，

「疾走大師A」隊員表示：「我們每個人的擅長項目不同，這次特別以肌力與耐力來區分棒次，像是第5棒能在拉鋸中甩開對手奠定勝機，就是良好成效的印證！」戰友間的革命情感油然而生，孕育出馬拉松賽事少見的團隊信念。

(中時電子報)