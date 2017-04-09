陳冠希裝蠟像嚇遊客 反被女粉強吻驚呆
36歲港星陳冠希過去以帥氣外型、叛逆形象，迷到不少女粉絲，雖然日前在街頭被拍到略顯滄桑的照片，引來眾人直言帥小子崩壞，感嘆「歲月是把殺豬刀」，但仍有不少粉絲挺他多了份男人味，更加帥氣。而近日他的一組舊照被翻出，本來想裝蠟像嚇人，卻反被女粉驚呆。
近日網上流傳一組陳冠希早年的照片，當時他還是痞帥的小鮮肉模樣，有次調皮地裝成蠟像，打算嚇嚇前來合照的遊客，在大家不知情的情況下，他突然地說話或動一下，都惡作劇成功。但其中，一名女粉絲雖一開始也被嚇到，但呆滯一秒過後，她便反應過來，把握偶像就在眼前的難得機會，撲上陳冠希強吻臉頰，反而驚呆搞怪的陳冠希，相當逗趣。
(中時電子報)
關鍵字：陳冠希
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