16公里山海圳綠道闖關遊戲 父帶腦麻女走完全程
台江社大與海尾朝皇宮合作，9日慶祝大道公生日，邀請台江8所學校師生近300人體驗一場16公里的山海圳綠道闖關遊戲，藉遊戲傳達環境教育，有家長帶著家中的腦麻女參加，雖坐著輪椅，仍完成全程路線。
台江社大志工沿著嘉南大圳旁的山海圳綠道設計12個遊戲關卡，邀請土城高中、瀛海中學、海佃國小、海東國小、安佃國小、長安國小、安慶國小、海佃國中共8所學校的師生一起參加，從安通路一段走到六段，共16公里長，藉著遊戲闖關，認識台江的大自然環境。
志工以手機遊戲寶可夢的概念設計遊戲，每個師生拿著山海圳綠道地圖，進行大道公12虎寶抓寶遊戲，在這場走遊遊戲中進行環境教育。
整個隊伍中，有位海佃國中的家長陳爸爸帶著13歲的腦麻的女兒參加，國一的陳姓女同學坐在輪椅上，跟著所有學生體驗部分關卡，一起完成了路線，回到起點。
陳爸爸表示，女兒一出生就有腦性痲痹，這次她能跟老師、同學一起來參加大道公生的遊學行路，認識台江歷史與環境，感覺有正面意義，即使他幫女兒推著輪椅也不嫌累。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。