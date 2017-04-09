16公里山海圳綠道闖關遊戲 父帶腦麻女走完全程

台江社大邀請8所學校師生參加山海圳綠道走遊，有父親帶著腦麻女兒也來參加，體驗一場環境教育。（程炳璋攝）

台江社大與海尾朝皇宮合作，9日慶祝大道公生日，邀請台江8所學校師生近300人體驗一場16公里的山海圳綠道闖關遊戲，藉遊戲傳達環境教育，有家長帶著家中的腦麻女參加，雖坐著輪椅，仍完成全程路線。

台江社大志工沿著嘉南大圳旁的山海圳綠道設計12個遊戲關卡，邀請土城高中、瀛海中學、海佃國小、海東國小、安佃國小、長安國小、安慶國小、海佃國中共8所學校的師生一起參加，從安通路一段走到六段，共16公里長，藉著遊戲闖關，認識台江的大自然環境。

志工以手機遊戲寶可夢的概念設計遊戲，每個師生拿著山海圳綠道地圖，進行大道公12虎寶抓寶遊戲，在這場走遊遊戲中進行環境教育。

整個隊伍中，有位海佃國中的家長陳爸爸帶著13歲的腦麻的女兒參加，國一的陳姓女同學坐在輪椅上，跟著所有學生體驗部分關卡，一起完成了路線，回到起點。

陳爸爸表示，女兒一出生就有腦性痲痹，這次她能跟老師、同學一起來參加大道公生的遊學行路，認識台江歷史與環境，感覺有正面意義，即使他幫女兒推著輪椅也不嫌累。

(中時)