日女來台學中文不慎遺失手機 警助找回

警方替日籍女子市川深由希找回遺失手機。（葉書宏翻攝）

警方替日籍女子市川深由希找回遺失手機。（葉書宏翻攝）

日本藉女子市川深由希來台遊學學習中文，日前前往淡江大學上課途中不慎將手機遺失，下午返回新北市中和區才發現手機遺失，她到台灣不久，對於租屋地址不是很清楚，都是和室友一同進出，現因為手機遺失無法順利返回租屋處及與室友聯繫。

正當她無助時，發現中和警分局錦和派出所在附近，立即請求協助尋找手機及租屋處，值班警員王彥翔立即受理協助該日籍女子尋找，市川深由希所遺失的手機為IPHONE手機，值班警員王彥翔發現該手機功能有遺失模式，立即使用自己手機上網開起尋找IPHONE功能。

輸入錦和派出所電話並請撿到該手機民眾送至錦和派出所，同時詢問她從何地搭公車坐捷運，僅記得早上是搭乘橘2公車至所錦安捷運站搭乘捷運，警員王彥翔駕駛巡邏車載送她從錦安捷運站往回一路沿橘2公車路線行駛，協助確認上車地點。

最後確認在中和區圓通路305巷口搭公車至錦安捷運站，順利找到租屋地址，同時撿到她手機的潘姓民眾看到遺失手機出現員警所輸入電話及訊息，立即將該手機送至錦和派出所歸還，市川深由希知道後露出了媔腆笑容，對於台灣警察的幫忙感到非常感謝。離開前不忘給了王員一個大大的讚。

(中時)