日女來台學中文不慎遺失手機 警助找回
日本藉女子市川深由希來台遊學學習中文，日前前往淡江大學上課途中不慎將手機遺失，下午返回新北市中和區才發現手機遺失，她到台灣不久，對於租屋地址不是很清楚，都是和室友一同進出，現因為手機遺失無法順利返回租屋處及與室友聯繫。
正當她無助時，發現中和警分局錦和派出所在附近，立即請求協助尋找手機及租屋處，值班警員王彥翔立即受理協助該日籍女子尋找，市川深由希所遺失的手機為IPHONE手機，值班警員王彥翔發現該手機功能有遺失模式，立即使用自己手機上網開起尋找IPHONE功能。
輸入錦和派出所電話並請撿到該手機民眾送至錦和派出所，同時詢問她從何地搭公車坐捷運，僅記得早上是搭乘橘2公車至所錦安捷運站搭乘捷運，警員王彥翔駕駛巡邏車載送她從錦安捷運站往回一路沿橘2公車路線行駛，協助確認上車地點。
最後確認在中和區圓通路305巷口搭公車至錦安捷運站，順利找到租屋地址，同時撿到她手機的潘姓民眾看到遺失手機出現員警所輸入電話及訊息，立即將該手機送至錦和派出所歸還，市川深由希知道後露出了媔腆笑容，對於台灣警察的幫忙感到非常感謝。離開前不忘給了王員一個大大的讚。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。