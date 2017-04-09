糗爆！女毒蟲遭盤查謊報身分 未料大姊也是通緝犯
真糗！陳姓女子日前在五權路、黎明路口遇前方有警察接近，一時心虛掉頭就跑，四分局黎明派出所2名員警見狀可疑上前盤查，陳女報出其大姊姓名、身分字號，欲矇騙，那知其大姊也是通緝犯，只好坦承持有海洛因1小包(1.12公克)、注射針筒3支及毒品摻食管2支，全案詢問後依毒品危害防制條例移送法辦。
警方指出，陳女（ 38歲）有毒品前科，今年2月因頭部外傷保外就醫期間，又為高雄市警方查獲毒品送辦，心情鬱卒到台中訪友，遇警盤查時，神色慌張，不斷抱怨只是來台中遊玩，為何台中警察還比高雄嚴格，隨後還以其大姊的身分供警方查證。
豈料，警方查詢發現竟也是毒品通緝犯，陳女大驚失色，這才坦承真實身分，並供出身上有攜帶毒品、器具等，陳女表示，因日前毒品案又遭警查獲導致心情差，本想這次吸完就徹底戒掉，那知還沒吸完就又被查獲，真的很後悔。員警偵詢後，依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。
黎明派出所所長林照國指出，已吸毒成癮者，實在很難戒掉，終其一生都難以擺脫毒品的引誘。除了會嚴重影響個人健康外，還會面臨失業、朋友疏離、家庭破碎、自尊受創，而無法適應社會，甚至不惜以暴力或偷竊等不正當的手段謀財，以設法取得毒品，造成嚴重的社會問題。
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(中時)
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