劇場界怒吼 反對勞動部用金錢衡量文化
差事劇團9月邀外國導演來台參與跨國合作，不料上週卻收到勞動部發函，要求劇團補件繳交申請A類雇主資本額新台幣500萬元證明，差事劇團團長鍾喬怒說，不應用金錢衡量文化交流。
小劇場界發出怒吼，近期接連兩個劇團申請國外編導來台短期工作遭拒，原因是勞動部指出劇團資本額未達新台幣500萬元，引發表演藝術界質疑「沒資本的小咖就沒資格辦文化交流」。
劇場人士陳憶玲在臉書上說，「小劇場的朋友們，我們一定要站出來反抗這個食古不化的勞動部」。
陳憶玲在臉書上指出，她協助差事劇團在今年九月演出，這是一個跨國合作的計畫，有外國導演、舞台設計、演員、音樂家參與製作，「我們向勞動部申請工作許可（F類）、勞動部許可演員來台演出、但是他們要求導演與舞台設計需申請A類、重新申請後，得到的回函是劇團資格不符」。
差事劇團團長鍾喬表示，上週收到勞動部發函，要求劇團補件證明「申請A類的雇主資本額須達500萬、平均年營業額須達1000萬」。鍾喬怒言，「做文化工作又不是做生意，怎麼可能每年平均營業額會達1000萬元，又怎麼可能平均進出口總額達美金100萬元以上」，他認為這是要用法律來框限文化交流，這有如「500萬魔咒」。
鍾喬說，「難道國際交流是一個新自由主義嗎？」，他認為勞動部不應用金錢衡量文化交流，這項規定「很荒謬」，他更指出，就連台灣文化界知名團體雲門舞集，也拿不出資本額500萬元的證明。
鍾喬表示，「很多劇團希望引進好的亞洲、歐洲的導演來台」，這項規定的思維，是認定文化單位就是賺很多錢的影視單位，但這兩者不應放在同一個天枰上衡量。1060409
(中央社)
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