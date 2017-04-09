癌症攀升 中醫師：腫瘤治療ABC

台灣罹患癌症病患攀升，中醫師伍瑞福表示，體內毒素、身機機能、血管病變都是重要關鍵因素。尤其，人體的血管遍及全身，身體常疏於清潔。中醫對癌症治療，提出三階段療法。

中醫師伍瑞福今天表示，一位正常體型的人，體內的血管連結起來很長，當血液太濃、太稠，就像水溝塞住一樣。

他以「水池」比喻人體，如果不清理，便成為病媒蚊蟲孳生的溫床。想要杜絕病媒蚊蟲，唯一辦法就是改變環境，徹底淨化「水池」，建立具有自我防護的生態系統。

伍瑞福說，中醫治療腫癌的方式，是改變體質讓癌細胞無法成長，把癌細胞餓死。只要破壞其繁殖和生長的環境，無法產生新的癌細胞，舊的癌細胞自然結束生命週期而凋零。腫瘤消失後，才能不轉移或復發。

伍瑞福表示，根據中醫理論，大部份的癌症病友，因身體氣場較弱，導致能量流失。西醫治療只是把腫瘤的部位切除，減少癌症對身體的傷害，或使用放化療來殺死癌細胞，中醫治療腫瘤是直接針對病因與病果的雙效治療。

他表示，中醫對癌症治療提出了「腫瘤治療A.B.C」三階段治療法，也就是A.清除：清除體內毒素，解除所有不利於身體的負擔，B.修復：修復受損體質，讓失調的免疫機能恢復生機，C.改變：改變身體環境，阻斷癌細胞賴以生存的環境。1060409

(中央社)