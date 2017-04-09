金門原住民族文創館 特色商品有夠讚！

達悟族的拼板舟是「Ayoi阿優依原住民族文創館」的入口意象。（李金生攝）

長老在原住民族文創館揭幕前，帶領族人虔敬祈福。（李金生攝）

洋溢歡欣、喜悅的原住民族「迎賓舞」。（李金生攝）

「Ayoi阿優依原住民族文創館」在熱鬧氣氛中啟用。（李金生攝）

原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod（右三）與台開集團董事長邱復生（右二）等人共飲小米酒。（李金生攝）

「Ayoi阿優依原住民族文創館」內的特色商品，琳瑯滿目讓人目不暇給。（李金生攝）

「Ayoi阿優依原住民族文創館」的商品洋溢強烈的原住民族風格。（李金生攝）

原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod（左）期待大陸遊客進一步認識台灣原住民族文化。（李金生攝）

「Ayoi阿優依原住民族文創館」的特色商品之一。（李金生攝）

「Ayoi阿優依原住民族文創館」的特色商品之一。（李金生攝）

「Ayoi阿優依原住民族文創館」的特色商品之一。（李金生攝）

「Ayoi阿優依原住民族文創館」的特色商品，饒富原住民風格。（李金生攝）

看好金門已是台灣對大陸廣東、福建1億5000萬人口的重要窗口，原住民委員會也跨海插旗拓展商機。集結全台20家原住民族業者特色商品的「Ayoi阿優依原住民族文創館」今（9）日在台開風獅爺購物中心熱鬧開幕。主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod期待藉由這座離島新據點，將原住民的文化與產業推向國際。

坐落於風獅爺購物中心3樓的「Ayoi阿優依原住民族文創館」，在原住民長老祈福和歡欣喜悅的原住民迎賓舞後，由原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod、台開集團董事長邱復生與應邀出席的縣議會副議長謝東龍、縣府秘書長林德恭、民政處長陳永明及金城鎮長石兆瑉等人共同揭幕啟用。

進入這座洋溢原住民風情的新門市，首先映入眼簾的是1艘達悟族的拼板舟，館內舉凡各項文創商品、農特產品、工藝藝術品，精采呈現原民風的造型和圖騰，都讓大陸遊客和當地民眾大開眼界，在以閩南文化為主的金門，注入多元文化的新活水。

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，「阿優依Ayoi」是臺灣原住民族雅美（達悟）族語，表達「歡迎」、「感謝」的問候語，也是阿優依原住民族文創館的創辦精神，希望以最熱情的問候，迎接國內外到訪的觀光客，而原民會在金門設置離島首座據點，除透過優質的文創商品訴說臺灣原住民族優美的文化故事外，也期待這個據點成為原住民族部落的旅遊資訊站，把「原鄉」部落的好山好水好人情，帶給來到這裡的朋友。

原民會強調，期盼未來與「Ayoi阿優依原住民族文創館」金門據點加強合作，讓更多族人的特色商品藉由通路整合，強化宣傳效益，取得實質收入成果。

目前，設籍金門的原住民族人口已突破千人大關，夷將‧拔路兒Icyang‧Parod今天也出席在太武社區發展協會舉辦，今年度的首場「原住民族綜合發展基金貸款業務分區宣導說明會」，邀請金門地區的原住民族企業家、創業家，以及關心原住民族金融政策的族人參加。

(中時)