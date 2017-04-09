金門原住民族文創館 特色商品有夠讚！
看好金門已是台灣對大陸廣東、福建1億5000萬人口的重要窗口，原住民委員會也跨海插旗拓展商機。集結全台20家原住民族業者特色商品的「Ayoi阿優依原住民族文創館」今（9）日在台開風獅爺購物中心熱鬧開幕。主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod期待藉由這座離島新據點，將原住民的文化與產業推向國際。
坐落於風獅爺購物中心3樓的「Ayoi阿優依原住民族文創館」，在原住民長老祈福和歡欣喜悅的原住民迎賓舞後，由原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod、台開集團董事長邱復生與應邀出席的縣議會副議長謝東龍、縣府秘書長林德恭、民政處長陳永明及金城鎮長石兆瑉等人共同揭幕啟用。
進入這座洋溢原住民風情的新門市，首先映入眼簾的是1艘達悟族的拼板舟，館內舉凡各項文創商品、農特產品、工藝藝術品，精采呈現原民風的造型和圖騰，都讓大陸遊客和當地民眾大開眼界，在以閩南文化為主的金門，注入多元文化的新活水。
夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，「阿優依Ayoi」是臺灣原住民族雅美（達悟）族語，表達「歡迎」、「感謝」的問候語，也是阿優依原住民族文創館的創辦精神，希望以最熱情的問候，迎接國內外到訪的觀光客，而原民會在金門設置離島首座據點，除透過優質的文創商品訴說臺灣原住民族優美的文化故事外，也期待這個據點成為原住民族部落的旅遊資訊站，把「原鄉」部落的好山好水好人情，帶給來到這裡的朋友。
原民會強調，期盼未來與「Ayoi阿優依原住民族文創館」金門據點加強合作，讓更多族人的特色商品藉由通路整合，強化宣傳效益，取得實質收入成果。
目前，設籍金門的原住民族人口已突破千人大關，夷將‧拔路兒Icyang‧Parod今天也出席在太武社區發展協會舉辦，今年度的首場「原住民族綜合發展基金貸款業務分區宣導說明會」，邀請金門地區的原住民族企業家、創業家，以及關心原住民族金融政策的族人參加。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範