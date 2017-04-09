亮島人現身 馬祖史前遺址展揭幕
馬祖民俗文物館重新開館，最受矚目的亮島遺址專題展區正式啟用，將6年來考古成果完整呈現，展出「海亮哥」、「亮島妹」等2位亮島人8000年前顏面復原模型。
「亮島人」遺址是在2011年7月15日亮島慶祝登島60週年紀念會所發現疑似古代遺留貝塚堆積，連江縣政府與中央研究院組成考古隊，亮島人1號（綽號：海亮哥）同年12月發掘出土，隔年7月，亮島人2號（綽號：亮島妹）也在貝塚附近現身。
以貝殼標本所做碳14年代測定出亮島人距今7900多年，這些發現不但引起台灣發現最早的人骨，也是整個閩江流域發現最早新石器時代人骨討論，並改寫考古紀錄，開啟國際間有關南島語族起源地一連串探究。
配合重新開館，亮島專題展場9日上午9時30分開幕，由縣長劉增應、前縣長楊綏生、馬防部指揮官楊海明共同主持揭幕。
參與挖掘工作的馬祖民俗文物館館員潘建國，引領遊客參觀專區內模擬挖掘區貝塚、石器，出土過程紀錄，以及首次公開亮相亮島人1號、2號，遊客好奇又驚豔，參觀遊客都稱讚亮島人都是帥哥、美女。
劉增應指出，透過專區展示，讓大眾更加了解馬祖除天然生態、美景外，還多了一項珍貴歷史文化資產。
亮島原名「浪島」，島上駐軍人數最多曾達200人，目前則僅駐守少數兵力。全島面積僅0.34平方公里，周圍海流湍急、風浪大，海域漁獲量豐富。
馬祖開放觀光以來，民俗文物館為南竿本島熱門景點之一，2004年元旦開館，後因館內空調系統故障，縣府文化處從去年12月10日起進行內部整修而暫停對外開放，今年4月9日慶祝重新開館，至16日首週不收門票，免費入場。1060409
(中央社)
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