愛狗成痴.她月花1／3薪水買史努比商品
另類愛「狗」成痴！資深史努比鐵粉Rola，月花逾1／3薪水「投資」周邊商品，迄今好幾百萬，毫不手軟；作者查爾斯舒茲逝世後，她還組團飛到故居致意，縱然漫畫不再連載，但她仍樂於推廣，希望更多人愛上史努比。
身為30多年鐵粉的Rola回憶，國小時有人送她史努比文具，自此她愛上看史努比四格漫畫，喜歡細細品味箇中道理，不只有美式幽默，長大後回頭來看，更添寓意及打動人心。
她出社會後，每月花超過1／3薪水買周邊產品，最得意的蒐藏是1977年的手工印版模，能印出經典四格漫畫，這是在ebay網站上尋獲，她相當寶貝這件蒐藏，就算有人開高價也絕不出售。
她蒐藏廣泛，從基本款布偶、家電用品等應有盡有，喜歡飛到世界各地挖寶，造就一眼就能認出產地在哪的功力，「美國製較符合原汁原味、日本較精緻可愛。」她蒐藏品多到家裡擺不下，有意找地點公開展出。
她為史努比癡狂，作者查爾斯舒茲逝世，留給粉絲無限遺憾。她與好友特地飛去美國故居朝聖，並打掃墳墓，還與舒茲夫人用餐、交談，為她加油打氣。
查理布朗咖啡高雄巨蛋店歡慶兩周年，特地找來Rola分享、介紹蒐藏品，令人大開眼界。查理布朗開幕時，一度大排長龍，後來人氣漸退，最近推出新餐點及好康周年慶活動。
4/6~4/28推出一系列的週年慶好康慶祝活動，要讓粉絲們好禮拿到手軟，民眾凡於上述活動期間至高雄巨蛋店消費，單筆結帳金額滿588元即可玩「彩蛋轉轉樂」一次。
另外也有高雄巨蛋店、台中朝馬店都適用的活動！4/6~4/28周年慶期間到兩店消費，並加入高雄店或台中店的Line@好友，立即贈送限量來店禮與Line@電子飲品招待券或9折券（Line@電子優惠券兩種由系統隨機贈送。
(中時)
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