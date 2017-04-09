美福特號航母開始海試 可望於今年服役
美國《海軍時報》網站8日報導，美國福特級航空母艦首艘福特號在當天開始進行海試。原計畫2014年服役的福特號已經多次推遲服役時間，海試時間也已經推遲了1年以上。據美國海軍軍官稱在進行海試，飛行甲板測試等一系列測試後，福特號可能於2017年服役，使美國核動力航母的數量恢復到11艘。
作為下一代航空母艦，比起尼米茲級，福特級從設計開始就有所不同。有多項重大改進，然而也因此導致多次故障而推遲工期。福特號至今耗資130億美元，規畫和施工時間超過10年。2004年授予合同，2005年切割第一塊鋼板。
福特號原本計畫在2014年服役。然而因為核反應爐和電力系統等問題幾次推遲了服役時間。最近的一次2016年福特號主渦輪發電機出現故障，導致延遲交艦。
從2015年8月起，近千名美國海軍官兵開始上福特號訓練。原本計畫在2016年初進行海試，在海試日期拖延的超過1年期間，這批官兵依然留在福特號上。
海試預計將進行幾天時間，主要集中於船體機械工程和動力系統上的相關測試。在此之後海軍才會開始進行飛行操作和對航母飛行甲板的全面測試。
美國海軍官員表示，福特號將在今年晚些時候進行服役儀式，具體時間未定。
《海軍時報》稱，福特號海試有著與1975年尼米茲號核動力航空母艦海試的同等意義。2012年企業號退役後至今，美軍一共有10艘尼米茲級核動力航空母艦，是美國自從第二次世界大戰以來，擁有航母數目最少的時期。1941年珍珠港事件爆發前夕美國擁有8艘航空母艦，開戰後數艘被擊沉但新服役的數目遠多於被擊沉的。
(旺報)
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