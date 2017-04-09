繼承老爸余天衣缽 賭后余筱萍參選萬華區議員

余家姊妹見證爸爸余天受洗，各自帶來新消息，大姊余筱萍透露將繼承老爸衣缽，參選萬華區議員。(中時資料照片)

資深藝人余天今天全家出動，現身台北「合一基督教會」觀禮，見證余天受洗展開新人生，而除了老爸之外，兩個女兒余筱萍、余苑綺人生都有了新的計畫，二女兒余苑綺帶著新男友現身，大方認戀，而被稱為「賭后」的大女兒余筱萍，則驚喜宣布追隨爸爸腳步，準備進入政界。

據《蘋果日報》報導，曾在澳門世界麻將大賽中拿下季軍好成績的「台灣雀后」余筱萍，今受訪表示，將繼承余天衣缽，代表民進黨參選萬華區議員，據悉，民進黨日前定案，明年的議員選舉，有11個選區將提名35歲以下青年或特殊專長人才，而38歲的余筱萍，雖年齡不符，但卻以特殊專長參選，她表示日前黨內大老曾透過老爸諮詢她的意願，她覺得能為民服務很榮幸，唯一擔心的是台語能力比較不好，怕拜訪基層會有困難，

余筱萍也開玩笑說，每次看電視都發現議員質詢很兇，這部分她需要練一下，也已有前輩跟她提到選舉很辛苦，要她做好心理準備，而弟弟余祥銓則說，姊姊參選等於他們全家出來選，「我們全家一定會出動助選」，很替大姊感到開心。

(中時電子報)