陸清大全面依學門招生 學院面臨重組
中國大陸北京清華大學最近全面實施依學門分類招生方案。因此，除了美術學院、建築學院等少數幾個學院獨立成類外，其餘大部分學院都面臨合併與重組。
中國大陸紅網報導，北京清大今年打破院系壁壘，將按16類學門招收學生。
這16個大類包括數理類、化學生物類、人文與社會類、機械航空與動力類等，除了美術學院、建築學院等少數幾個學院獨立成類外，其餘大部分學院都面臨著合併與重組。
例如化學、生命科學、醫學、藥學、化工等院系合併成了化學生物類。
報導表示，北京清大之前已經在部分學系實施學門分類招生，今年開始全面實施階段。此外，如北京大學、中國人民大學等中國大陸知名大學也早已啟動按學門分類招生改革。1060409
(中央社)
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